Капітана збірної України U-20 визнано MVP Євробаскету-2026 у Дивізіоні В

Капітан збірної України U-20 Єгор Сушкін отримав нагороду MVP чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні В.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка, 2.9 підбирання, 4.7 передачі. Він став кращим скорером чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів. У фінальному матчі Сушкін набрав 26 очок.

Окрім нагороди найціннішого гравця турніру, Єгор потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Також туди потрапив ще один українець – Десмонд Йяму.

Єгор Сушкін та Десмонд Йяму ФБУ

Він в середньому набирав 9.4 очка, 9.8 підбирання та 2.4 передачі. Йяму зайняв восьме місце в рейтингу турніру за підбираннями.

Нагадаємо, у фіналі турніру збірна України перемогла Ісландію. Також за підсумками змагань "синьо-жовті" завоювали путівку до Дивізіону А, де виступить наступного року.