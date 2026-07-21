Не можу сказати, що все пройшло настільки впевнено: Забірченко – про тріумф збірної України U-20 на Євробаскеті-2026

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Забірченко розповів про тріумфальний виступ команди на чемпіонаті Європи, який приніс нашій збірній історичний титул та місце в Дивізіоні А на 2027 рік, наголосивши, що все пройшло не настільки впевнено, як могло б здатися.

Його слова наводить пресслужба ФБУ.

"Не можу сказати, що все пройшло настільки впевнено, як могло б здатися. У нас була цікава група, і ми були задоволені, що нам вдалося її виграти. Ми не хотіли виходити на шведів, які вдало розпочали турнір і на папері були фаворитами. Вони розгромили майже всіх своїх суперників у груповому раунді, тому нам треба було обіграти Люксембург, щоб не грати за ними в чвертьфіналі.



Ми розуміли, що суперник по півфіналу буде сильним, коли дивилися матч Португалія – Угорщина, розуміли, що суперник буде складним. Тому не можу сказати, що ми мали якусь впевненість достроково, і до кожної гри підходили з обережністю, щоб не переоцінити свої сили чи не недооцінити суперника. Впевненість, що ми стали чемпіонами, з'явилася тільки за 40 секунд до кінця фіналу", – зазначив тренер.