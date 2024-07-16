Молодіжна збірна України перемогла Угорщину на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Угорщину в 4 турі групового етапу Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.

Матч завершився з рахунком 81:73.

Зазначимо, що у групі C окрім Угорщини суперниками "синьо-жовтих" є команди Швеції, Молдови, Косово та Вірменії.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В

Пітешті, Болгарія

Група C, 4 тур

16 липня

Угорщина — Україна 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

Останній матч групового етапу українці зіграють у середу, 17 липня, проти Косово. Початок о 20:30 за київським часом. Чемпіонат Європи у Пітешті буде тривати з 12 по 21 липня.

Наразі Україна має 7 балів у своєму активі та посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. Нагадаємо, у першому турі українці розгромно перемогли своїх однолітків із Вірменії, у другому здолали Молдову, а в третьому мінімально поступилися Швеції.