Молодіжна збірна України переграла Ісландію та стала переможцем Євробаскету-2026 у Дивізіоні В

У неділю, 19 липня, відбувся фінал Євробаскету-2026 U-20 у Дивізіоні В, у якому збірна України здобула перемогу над Ісландією.

Зустріч, яка відбулася у Братиславі, завершилася з рахунком 74:64.

Підопічні Дмитра Забірченка взяли перші дві чверті, однак у третій Ісландія показала характер та скоротила відставання до 4 очок.

Старт заключного відрізку гри ісландці також почали впевнено, втім, згодом "синьо-жовті" переломили супротив суперника та знову почали нарощувати відрив, довівши у підсумку справу до перемоги та здобуття золотих медалей турніру.

Євробаскет-2026 U-20

Дивізіон В

Фінал, 19 липня

Ісландія – Україна 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

Напередодні українська команда впевнено обіграла Португалію 81:61, вийшла до фіналу та достроково виконала головне завдання турніру – завоювала путівку до Дивізіону А, де виступить наступного року.

Нагадаємо, що для України це була 7-ма перемога на поточному турнірі. Раніше наша команда впевнено переграла Люксембург, здолала Швейцарію, взяла гору над Грузією, здобула звитягу над Естонією, у чвертьфіналі переграла Ірландію, а в 1/2 пройшла вище згадану Португалію.