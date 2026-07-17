Збірна України U-20 переграла Ірландію та вийшла до півфіналу Євробаскету-2026

У п'ятницю, 17 липня, молодіжна збірна України U-20 здобула перемогу над однолітками з Ірландії у чвертьфіналі чоловічого Євробаскету-2026 у дивізіоні В.

Гра розпочалася за повної переваги нашої команди. Першу чверть "синьо-жовті" закінчили з рахунком 17:13. У наступній десятихвилинці українці збільшили відрив ще на три очки – 18:15.

Третя чверть розпочалася для підопічних Дмитра Забірченка невдало. "Зелена Армія" затискала збірну України у пресингу, якого наша команда не витримала й поступилася з рахунком 8:19.

Після такого "холодного душу" "синьо-жовті" змогли оговтатися та взяли гру під свій контроль, вигравши заключну десятихвилинку з результатом 29:15.

Найкращим гравцем матчу став українець Максим Грищук, який оформив дабл-дабл з 28 очками й 10 підбираннями.

Євробаскет U20, Дивізіон В

1/4 фіналу

17 липня

Україна – Ірландія 72:62 (17:13, 18:15, 8:19, 29:15)

Україна: Грищук 28 + 10 підбирань, Сушкін 23, Гогуленко 5 + 6 підбирань, Король 4 + 6 підбирань, Йяму 2 + 8 підбирань – старт; Романиця 7, Ситар 3 + 6 підбирань, Упир 0, Никифоренко 0, Змієвський 0

Наступним суперником України в півфіналі чемпіонату Європи U-20 стане переможець пари Португалія – Угорщина, який визначиться 17 липня.

Нагадаємо, що для України це була п'ята перемога на поточному турнірі. Раніше наша команда впевнено переграла Люксембург, здолала Швейцарію, взяла гору над Грузією та здобула звитягу над Естонією.

Додамо, що три з чотирьох півфіналістів Євробаскету-2026 у дивізіоні В здобудуть путівки до елітного дивізіону А.