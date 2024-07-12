Молодіжна збірна України розгромила Вірменію на старті чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 обіграла Вірменію у 1 турі групового етапу Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.

Матч завершився з рахунком 93:60.

Зазначимо, що у групі С окрім Вірменії суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Швеції, Угорщини, Косово та Молдови.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В

Пітешті, Болгарія

Група С, 1 тур

12 липня

Вірменія — Україна 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

Україна: Холод 12 + 6 підбирань + 4 передачі, Кабанов 8, Колаволе 5, Ніколайчук 4 + 8 підбирань + 3 передачі, Кулішенко 0 — старт, Карасьов 14 + 5 підбирань + 3 передачі, Сипало 13 + 8 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Скутєльнік 14 + 5 підбирань, Кличко 11 + 8 підбирань, Величко 5 + 5 передач, Новіков 5, Чорногрицький 2

Наступний матч українці зіграють у суботу, 13 липня, проти Молдови. Початок о 20:30.

Чемпіонат Європи у Пітешті буде тривати з 12 по 21 червня.