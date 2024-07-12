Молодіжна збірна України розгромила Вірменію на старті чемпіонату Європи
Чоловіча збірна України U-20 обіграла Вірменію у 1 турі групового етапу Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.
Матч завершився з рахунком 93:60.
Зазначимо, що у групі С окрім Вірменії суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Швеції, Угорщини, Косово та Молдови.
Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
Група С, 1 тур
12 липня
Вірменія — Україна 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)
Україна: Холод 12 + 6 підбирань + 4 передачі, Кабанов 8, Колаволе 5, Ніколайчук 4 + 8 підбирань + 3 передачі, Кулішенко 0 — старт, Карасьов 14 + 5 підбирань + 3 передачі, Сипало 13 + 8 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Скутєльнік 14 + 5 підбирань, Кличко 11 + 8 підбирань, Величко 5 + 5 передач, Новіков 5, Чорногрицький 2
Наступний матч українці зіграють у суботу, 13 липня, проти Молдови. Початок о 20:30.
Чемпіонат Європи у Пітешті буде тривати з 12 по 21 червня.