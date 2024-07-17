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Молодіжна збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

Микола Дендак — 17 липня, 22:17
Молодіжна збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Угорщину в останньому 5 турі групового етапу Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.

Матч завершився з рахунком 67:50.

Зазначимо, що у групі C окрім Косово суперниками "синьо-жовтих" були команди Швеції, Молдови, Угорщини та Вірменії.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
Група C, 5 тур
17 липня

Україна — Косово 67:50 (14:9, 22:11, 13:13, 18:17)

Ця перемога дозволила українцям вирватись на 2 сходинку у групі та вийти у чвертьфінал чемпіонату Європи. В активі збірної України 9 балів.

Нагадаємо, у першому турі українці розгромно перемогли своїх однолітків із Вірменії, у другому здолали Молдову, в третьому мінімально поступилися Швеції, а потім виграли Угорщину.

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