Збірна України U-20 у драматичному матчі мінімально поступилася Швеції
Чоловіча збірна України U-20 зазнала поразки від Швеції у 3 турі групового етапу Євробаскету, який проходить у Пітешті, Болгарія.
Матч завершився з рахунком 62:63.
Після провальної третьої чверті українці були максимально близькими до камбеку, але не вистачило одного влучання.
Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
Група С, 3 тур
14 липня
Україна — Швеція 62:63 (18:16, 14:17, 8:20, 22:10)
Україна: Холод 15 + 12 підбирань, Колаволе 6 + 3 передачі + 2 перехоплення, Кличко 1, Кабанов 0 — старт, Сипало 17 + 9 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота - 3 втрати, Карасьов 12, Скутєльнік 5 + 4 передачі + 2 перехоплення, Ніколайчук 4, Величко 2, Новіков 0
Нагадаємо, у перших двох турах "жовто-сині" перемогли своїх суперників. Спершу впевнено впоралися з вірменами, а потім розгромили Молдову.
Наступний матч на Євробаскеті українська молодіжка проведе у вівторок, 16 липня. Команда Валерія Плеханова протистоятиме одноліткам з Угорщини. Початок зустрічі — о 20:30 за київським часом.