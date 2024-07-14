Збірна України U-20 у драматичному матчі мінімально поступилася Швеції

Чоловіча збірна України U-20 зазнала поразки від Швеції у 3 турі групового етапу Євробаскету, який проходить у Пітешті, Болгарія.

Матч завершився з рахунком 62:63.

Після провальної третьої чверті українці були максимально близькими до камбеку, але не вистачило одного влучання.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В

Пітешті, Болгарія

Група С, 3 тур

14 липня

Україна — Швеція 62:63 (18:16, 14:17, 8:20, 22:10)

Україна: Холод 15 + 12 підбирань, Колаволе 6 + 3 передачі + 2 перехоплення, Кличко 1, Кабанов 0 — старт, Сипало 17 + 9 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота - 3 втрати, Карасьов 12, Скутєльнік 5 + 4 передачі + 2 перехоплення, Ніколайчук 4, Величко 2, Новіков 0

Нагадаємо, у перших двох турах "жовто-сині" перемогли своїх суперників. Спершу впевнено впоралися з вірменами, а потім розгромили Молдову.

Наступний матч на Євробаскеті українська молодіжка проведе у вівторок, 16 липня. Команда Валерія Плеханова протистоятиме одноліткам з Угорщини. Початок зустрічі — о 20:30 за київським часом.