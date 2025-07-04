Шульга зіграє за Бостон у Літній лізі НБА

Новачок Бостон Селтікс Максим Шульга потрапив до складу команди на Літню лігу НБА.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Після вибору на драфті українець потрапив до списку 12 баскетболістів, що візьмуть участь у Літній лізі НБА. Серед них: Бейлор Шаєрман, Джордан Волш, Майлз Норріс, Х'юго Гонсалес, Амарі Вільямс, Аарон Скотт, Бен Грегг, Зак Хікс, Хайден Грей, Кеннет Лофтон-молодший, Джейлен Бріджес.

Літня Ліга НБА відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня. У ній змагатиметься 30 команд, кожна з них зіграє щонайменше по чотири гри.

Раніше дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко оцінив перспективи Максима Шульги у складі Бостон Селтікс.

Нагадаємо, що Шульга виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.