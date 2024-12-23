Мудрик здав позитивну допінг-пробу у Челсі, а не у збірній України

Вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу не після матчу збірної України, а у розташуванні лондонського клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Коли тільки стало відомо про позитивний результат допінг-тесту футболіста, західні ЗМІ оголосили, що це відбулося в жовтні після одного з матчів збірної України.

Проте, за інформацією джерела, жоден гравець "жовто-синіх" не здавав допінг-тест після ігор Ліги націй у жовтні та листопаді.

Це відбулося тільки у вересні, але Мудрика серед тих гравців не було. Тест здавали Олександр Тимчик та Максим Таловєров. В обох результат був негативним.

Повідомляється, що у проміжок між серпнем та листопадом Михайло ніяких проб не здавав. Саме тому логічно вважати, що це відбулося у складі Челсі.

Нагадаємо, що після допінгового скандалу лондонський клуб відсторонив від тренувань Михайла Мудрика, а також розпочав власне розслідування.

У свою чергу 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.