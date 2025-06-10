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Півзахисник Шахтаря може пропустити матч збірної з Новою Зеландією

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 00:00
Півзахисник Шахтаря може пропустити матч збірної з Новою Зеландією
Українська асоціація футболу

Головний тренер національної збірної з футболу Сергій Ребров розповів про ситуацію з травмами та пошкодженнями серед "збірників".

Про це інформує телеграм-канал "ВЗБІРНА".

В повідомленні йдеться про те, що півзахисник Динамо Микола Шапаренко відновився від пошкодження. За словами Сергія Реброва, гравець чемпіонів України повернувся до повноцінних тренувань.

Тим не менш, інший центральний півзахисник збірної ризикує пропустити матч проти Нової Зеландії: футболіст Шахтаря Артем Бондаренко отримав пошкодження.

Збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією в межах другого туру товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 23:50 за київським часом.

Національна збірна України Сергій Ребров Микола Шапаренко Артем Бондаренко

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