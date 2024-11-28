Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перемога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 15:39
Перемога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
Збірна України
УАФ

Збірна України зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА, залишившись на 25-му рядку. Серед представників УЄФА Україна йде 13-ю.

Про це повідомляє сайт УАФ.

"Жовто-сині" під керівництвом Сергія Реброва провели у листопаді два матчі. У межах Ліги націй Україна зіграла внічию з Грузією (1:1) та перемогла Албанію (2:1).

Цих результатів вистачило лише на те, щоб зберегти за собою 25-те місце рейтингу збірних.

Бельгія, яка буде суперником українців по плейоф Ліги націй, утримує восьме місце.

Читайте також :
Це буде непросто: Ребров – про протистояння з Бельгією у плейоф Ліги націй

Лідером світового рейтингу залишається чинний чемпіон світу та переможець Копа Америка-2024 Аргентина.

Рейтинг ФІФА від 28.11.2024

1. Аргентина 1867,25 очка

2. Франція 1859,78

3. Іспанія 1853,27

4. Англія 1813,81

5. Бразилія 1775,85

6. Португалія 1761,27

7. Нідерланди 1747,55

8. Бельгія 1740,62

9. Італія 1731,51

10. Німеччина 1703,79

...

25. Україна 1554,94

Україна зайняла друге місце своєї групи у Дивізіоні В, та здобула право зіграти з командою, що зайняла третє місце у своїй групі Дивізіону А, за місце у найсильнішому дивізіоні.

Нагадаємо, що матчі плейоф Ліги націй сезону-2024/25 між Україною та Бельгією відбудуться у березні 2025 року.

ФІФА Збірна України з футболу Національна збірна України

ФІФА

Вони думають про гроші, а не про футболістів: Перес розкритикував УЄФА та ФІФА
Збірну Росії не допустили до жеребкування кваліфікації ЧС-2026 – ЗМІ
ФІФА продемонструвала новий кубок Клубного чемпіонату світу
ФІФА планує розширити випробування альтернативної системи VAR
ФІФА назвала дату жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 року

Останні новини