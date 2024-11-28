Перемога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА

Збірна України зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА, залишившись на 25-му рядку. Серед представників УЄФА Україна йде 13-ю.

Про це повідомляє сайт УАФ.

"Жовто-сині" під керівництвом Сергія Реброва провели у листопаді два матчі. У межах Ліги націй Україна зіграла внічию з Грузією (1:1) та перемогла Албанію (2:1).

Цих результатів вистачило лише на те, щоб зберегти за собою 25-те місце рейтингу збірних.

Бельгія, яка буде суперником українців по плейоф Ліги націй, утримує восьме місце.

Лідером світового рейтингу залишається чинний чемпіон світу та переможець Копа Америка-2024 Аргентина.

Рейтинг ФІФА від 28.11.2024

1. Аргентина 1867,25 очка

2. Франція 1859,78

3. Іспанія 1853,27

4. Англія 1813,81

5. Бразилія 1775,85

6. Португалія 1761,27

7. Нідерланди 1747,55

8. Бельгія 1740,62

9. Італія 1731,51

10. Німеччина 1703,79

...

25. Україна 1554,94

Україна зайняла друге місце своєї групи у Дивізіоні В, та здобула право зіграти з командою, що зайняла третє місце у своїй групі Дивізіону А, за місце у найсильнішому дивізіоні.

Нагадаємо, що матчі плейоф Ліги націй сезону-2024/25 між Україною та Бельгією відбудуться у березні 2025 року.