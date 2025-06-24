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Оприлюднено розклад матчів чоловічої збірної України у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 17:44
Оприлюднено розклад матчів чоловічої збірної України у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027
ФБУ

У серпні чоловіча збірна України зіграє матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Розклад поєдинків публікує ФБУ.

Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Розпочне збірна України виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Домашні матчі наша національна команда зіграє на майданчику Олімпійського центру в Ризі, Латвія. Старт поєдинків о 17:00 за київським часом.

Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року. Там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

Раніше центровий Максим Кличко поділився своїми емоціями від дебюту за національну збірну з баскетболу.

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