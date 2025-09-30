На жовтневі матчі збірна України вийде під наставництвом Реброва – інсайдер

Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що, незважаючи на різні чутки, Сергій Ребров точно залишиться на посаді головного тренера національної збірної України під час жовтневих матчів.

Про це Ігор розповів в своєму випуску на каналі в YouTube.

"За моєю інформацією, жовтневі матчі точно Ребров проведе, і від їхньої долі, дуже ймовірно, залежить його подальша доля. Тому що станом на зараз, з того, що я розумію, з тим, з ким Сергій Ребров спілкується, його позиція – він зараз сконцентрований на роботі зі збірною, з якою має контракт. Він займається формуванням списків. І якраз від жовтневих матчів буде залежати".

Також він поділився ексклюзивною інформацією про те, за яких умов наставник може покинути збірну.

"Оскільки, за моєю інформацією, станом на зараз Ребров притримується такої позиції – якщо він у жовтні розуміє, що шансів далі у збірної України вийти на чемпіонат світу немає, він тисне руку і прощається зі збірною. Якщо він зберігає шанси, виграє матчі, наскільки я розумію, він далі поведе збірну на листопадові матчі чіплятися за ці шанси", – сказав Бурбас.

В жовтні 2025 року збірна України проведе два матчі в рамках кваліфікації на чемпіонат світу. 10 жовтня "жовто-сині" зіграють проти Ісландії, а 13-го – з Азербайджаном.

Нагадаємо, що в першому туру кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунок 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Ребров обговорить звільнення з посади наставника національної збірної особисто з президентом України.