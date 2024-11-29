Україна буде у другому кошику під час жеребкуваннія відбору на чемпіонат світу-2026

Збірна України буде у другому кошику під час жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє сайт ФІФА.

Команда під керівництвом Сергія Реброва має найвищий коефіцієнт серед усіх, хто потрапив до другого кошика.

Окрім "жовто-синіх" там опинилися Швеція, Туреччина, Уельс, Угорщина, Сербія, Польща, Румунія, Греція, Словаччина, Чехія та Норвегія.

Кошик №1: Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Англія, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Німеччина, Бельгія, Австрія.

Кошик №2: Україна, Швеція, Туреччина, Уельс, Угорщина, Сербія, Польща, Румунія, Греція, Словаччина, Чехія, Норвегія.

Кошик №3: Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль.

Кошик №4: Болгарія, Люксембург, Білорусь, Косово, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Фарерські острови, Латвія, Литва.

Кошик №5: Молдова, Мальта, Андора, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

Жеребкування відбору на чемпіонат світу 2026 року відбудеться 13 грудня у штаб-квартирі ФІФА у Цюриху.

Хорватія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія та Іспанія опинилися в першому кошику як чвертьфіналісти Ліги націй-2024/25.

Україна в свою чергу зайняла друге місце своєї групи Дивізіону В, що дозволить їй зіграти з Бельгією за право виступати у Дивізіоні А наступного сезону Ліги націй.

Також стало відомо, що за потрапляння у плейоф турніру "жовто-сині" отримають подвійні бонуси.