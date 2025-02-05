Дедлайн обмінів НБА: Дончич перейшов у Лейкерс, Девіс – у Далласі, Фокс утік у Сан-Антоніо

Обміни – це, мабуть, найкращий спосіб для команди НБА посилити свій ростер, щоб наблизити успіх при виконанні сезонних завдань. Однак у цієї можливості є свій крайній термін.

Існує певна дата в кожному сезоні НБА, коли команди втрачають можливість здійснювати трейди. Йдеться, звичайно ж, про дедлайн обмінів – крайній термін, після якого угоди між командами не відбуватимуться аж до самого міжсезоння.

Цього року дедлайн обмінів призначено на 6 лютого. У команд буде час до 22:00 за київським часом, щоб провести всі необхідні обміни. Чемпіон пропонує вам разом із нами слідкувати за одним із найцікавіших моментів у сезоні НБА.

Обміни НБА

4 лютого

Даллас продовжує комплектувати ростер

Даллас отримав:

Калеб Мартін

Філадельфія отримала:

Квентін Граймс

драфт-пік другого раунду (2025)

3 лютого

Фокс втік із Сакраменто Леня, ЛаВін більше не в Чикаго

Сан-Антоніо отримав:

Де'Аарон Фокс

Джордан МакЛафлін

Сакраменто отримав:

Зак ЛаВін

Сіді Сіссоко

три драфт-піки першого раунду (2025: Шарлотт, 2027: Сан-Антоніо, 2031: Міннесота)

три драфт-піки другого раунду (2025: Чикаго, 2028: Денвер, 2028: повернули свій пік)

Чикаго отримав:

Зак Коллінс

Тре Джонс

Кевін Хертер

повернули свій драфт-пік першого раунду (2025)

2 лютого

Блокбастерна тристороння угода по Дончичу та Девісу

Лейкерс отримали:

Лука Дончич

Максі Клебер

Маркіфф Морріс

Даллас отримав:

Ентоні Девіс

Макс Крісті

драфт-пік першого раунду (2029)

Юта отримала:

Джейлен Худ-Шіфіно

драфт-пік другого раунду (2025: Даллас)

драфт-пік другого раунду (2025: Кліпперс)

1 лютого

Чемпіони змінюють команди

Кліпперс отримали:

Патті Міллс

Дрю Юбенкс

Юта отримала:

Пі Джей Такер

Мо Бамба

драфт-пік другого раунду (2030)

грошова компенсація

21 січня

Юта та Фінікс обмінялися піками

Юта отримала:

незахищений драфт-пік першого раунду (2031)

Фінікс отримав:

найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2025: Клівленд, Міннесота або Юта*)

найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2027: Клівленд, Міннесота або Юта)

найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2029: Клівленд, Міннесота* або Юта)

* – захищений

15 січня

Санз обміняли центрового

Фінікс отримав:

Нік Річардс

драфт-пік другого раунду

Шарлотт отримав:

Джош Окогі

три драфт-піки другого раунду

29 грудня

Расселл удруге за кар'єру перейшов із Лейкерс до Брукліна

Лейкерс отримали:

Доріан Фінні-Сміт

Шейк Мілтон

Бруклін отримав:

Д'Анджело Расселл

Максвелл Льюїс

три драфт-піки другого раунду

15 грудня

Ворріорз скинули травмованого Мелтона в обмін на Шрьоддера

Голден Стейт отримав:

Денніс Шрьоддер

драфт-пік другого раунду (2025: Маямі, топ-37 захищений)

Бруклін отримав:

Де'Ентоні Мелтон

Ріс Бікмен

драфт-пік другого раунду (2026: Атланта)

драфт-пік другого раунду (2028: Атланта)

драфт-пік другого раунду (2029: Голден Стейт)

Пейсерс забрали Браянта у Хіт

Індіана отримала:

Томас Браянт

Маямі отримав: