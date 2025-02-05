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Дедлайн обмінів НБА: Дончич перейшов у Лейкерс, Девіс – у Далласі, Фокс утік у Сан-Антоніо

Олексій Погорелов — 5 лютого 2025, 09:00
Колаж Ганни Станович
Дедлайн обмінів НБА

Обміни – це, мабуть, найкращий спосіб для команди НБА посилити свій ростер, щоб наблизити успіх при виконанні сезонних завдань. Однак у цієї можливості є свій крайній термін.

Існує певна дата в кожному сезоні НБА, коли команди втрачають можливість здійснювати трейди. Йдеться, звичайно ж, про дедлайн обмінів – крайній термін, після якого угоди між командами не відбуватимуться аж до самого міжсезоння.

Цього року дедлайн обмінів призначено на 6 лютого. У команд буде час до 22:00 за київським часом, щоб провести всі необхідні обміни. Чемпіон пропонує вам разом із нами слідкувати за одним із найцікавіших моментів у сезоні НБА.

Обміни НБА

4 лютого

Даллас продовжує комплектувати ростер

Даллас отримав:

  • Калеб Мартін

Філадельфія отримала:

  • Квентін Граймс
  • драфт-пік другого раунду (2025)

3 лютого

Фокс втік із Сакраменто Леня, ЛаВін більше не в Чикаго

Сан-Антоніо отримав:

  • Де'Аарон Фокс
  • Джордан МакЛафлін

Сакраменто отримав:

  • Зак ЛаВін
  • Сіді Сіссоко
  • три драфт-піки першого раунду (2025: Шарлотт, 2027: Сан-Антоніо, 2031: Міннесота)
  • три драфт-піки другого раунду (2025: Чикаго, 2028: Денвер, 2028: повернули свій пік)

Чикаго отримав:

  • Зак Коллінс
  • Тре Джонс
  • Кевін Хертер
  • повернули свій драфт-пік першого раунду (2025)

2 лютого

Блокбастерна тристороння угода по Дончичу та Девісу

Лейкерс отримали:

  • Лука Дончич
  • Максі Клебер
  • Маркіфф Морріс

Даллас отримав:

  • Ентоні Девіс
  • Макс Крісті
  • драфт-пік першого раунду (2029)

Юта отримала:

  • Джейлен Худ-Шіфіно
  • драфт-пік другого раунду (2025: Даллас)
  • драфт-пік другого раунду (2025: Кліпперс)

1 лютого

Чемпіони змінюють команди

Кліпперс отримали:

  • Патті Міллс
  • Дрю Юбенкс

Юта отримала:

  • Пі Джей Такер
  • Мо Бамба
  • драфт-пік другого раунду (2030)
  • грошова компенсація

21 січня

Юта та Фінікс обмінялися піками

Юта отримала:

  • незахищений драфт-пік першого раунду (2031)

Фінікс отримав:

  • найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2025: Клівленд, Міннесота або Юта*)
  • найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2027: Клівленд, Міннесота або Юта)
  • найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2029: Клівленд, Міннесота* або Юта)

* – захищений

15 січня

Санз обміняли центрового

Фінікс отримав:

  • Нік Річардс
  • драфт-пік другого раунду

Шарлотт отримав:

  • Джош Окогі
  • три драфт-піки другого раунду

29 грудня

Расселл удруге за кар'єру перейшов із Лейкерс до Брукліна

Лейкерс отримали:

  • Доріан Фінні-Сміт
  • Шейк Мілтон

Бруклін отримав:

  • Д'Анджело Расселл
  • Максвелл Льюїс
  • три драфт-піки другого раунду

15 грудня

Ворріорз скинули травмованого Мелтона в обмін на Шрьоддера

Голден Стейт отримав:

  • Денніс Шрьоддер
  • драфт-пік другого раунду (2025: Маямі, топ-37 захищений)

Бруклін отримав:

  • Де'Ентоні Мелтон
  • Ріс Бікмен
  • драфт-пік другого раунду (2026: Атланта)
  • драфт-пік другого раунду (2028: Атланта)
  • драфт-пік другого раунду (2029: Голден Стейт)

Пейсерс забрали Браянта у Хіт

Індіана отримала:

  • Томас Браянт

Маямі отримав:

  • обмін драфт-піками другого раунду (2031)
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