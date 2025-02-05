Дедлайн обмінів НБА: Дончич перейшов у Лейкерс, Девіс – у Далласі, Фокс утік у Сан-Антоніо
Обміни – це, мабуть, найкращий спосіб для команди НБА посилити свій ростер, щоб наблизити успіх при виконанні сезонних завдань. Однак у цієї можливості є свій крайній термін.
Існує певна дата в кожному сезоні НБА, коли команди втрачають можливість здійснювати трейди. Йдеться, звичайно ж, про дедлайн обмінів – крайній термін, після якого угоди між командами не відбуватимуться аж до самого міжсезоння.
Цього року дедлайн обмінів призначено на 6 лютого. У команд буде час до 22:00 за київським часом, щоб провести всі необхідні обміни. Чемпіон пропонує вам разом із нами слідкувати за одним із найцікавіших моментів у сезоні НБА.
Обміни НБА
4 лютого
Даллас продовжує комплектувати ростер
Даллас отримав:
- Калеб Мартін
Філадельфія отримала:
- Квентін Граймс
- драфт-пік другого раунду (2025)
3 лютого
Фокс втік із Сакраменто Леня, ЛаВін більше не в Чикаго
Сан-Антоніо отримав:
- Де'Аарон Фокс
- Джордан МакЛафлін
Сакраменто отримав:
- Зак ЛаВін
- Сіді Сіссоко
- три драфт-піки першого раунду (2025: Шарлотт, 2027: Сан-Антоніо, 2031: Міннесота)
- три драфт-піки другого раунду (2025: Чикаго, 2028: Денвер, 2028: повернули свій пік)
Чикаго отримав:
- Зак Коллінс
- Тре Джонс
- Кевін Хертер
- повернули свій драфт-пік першого раунду (2025)
2 лютого
Блокбастерна тристороння угода по Дончичу та Девісу
Лейкерс отримали:
- Лука Дончич
- Максі Клебер
- Маркіфф Морріс
Даллас отримав:
- Ентоні Девіс
- Макс Крісті
- драфт-пік першого раунду (2029)
Юта отримала:
- Джейлен Худ-Шіфіно
- драфт-пік другого раунду (2025: Даллас)
- драфт-пік другого раунду (2025: Кліпперс)
1 лютого
Чемпіони змінюють команди
Кліпперс отримали:
- Патті Міллс
- Дрю Юбенкс
Юта отримала:
- Пі Джей Такер
- Мо Бамба
- драфт-пік другого раунду (2030)
- грошова компенсація
21 січня
Юта та Фінікс обмінялися піками
Юта отримала:
- незахищений драфт-пік першого раунду (2031)
Фінікс отримав:
- найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2025: Клівленд, Міннесота або Юта*)
- найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2027: Клівленд, Міннесота або Юта)
- найменш вигідний варіант вибору першого раунду (2029: Клівленд, Міннесота* або Юта)
* – захищений
15 січня
Санз обміняли центрового
Фінікс отримав:
- Нік Річардс
- драфт-пік другого раунду
Шарлотт отримав:
- Джош Окогі
- три драфт-піки другого раунду
29 грудня
Расселл удруге за кар'єру перейшов із Лейкерс до Брукліна
Лейкерс отримали:
- Доріан Фінні-Сміт
- Шейк Мілтон
Бруклін отримав:
- Д'Анджело Расселл
- Максвелл Льюїс
- три драфт-піки другого раунду
15 грудня
Ворріорз скинули травмованого Мелтона в обмін на Шрьоддера
Голден Стейт отримав:
- Денніс Шрьоддер
- драфт-пік другого раунду (2025: Маямі, топ-37 захищений)
Бруклін отримав:
- Де'Ентоні Мелтон
- Ріс Бікмен
- драфт-пік другого раунду (2026: Атланта)
- драфт-пік другого раунду (2028: Атланта)
- драфт-пік другого раунду (2029: Голден Стейт)
Пейсерс забрали Браянта у Хіт
Індіана отримала:
- Томас Браянт
Маямі отримав:
- обмін драфт-піками другого раунду (2031)