Гравець Голден Стейт назвав дедлайн обмінів НБА "сучасним рабством"

Захисник Голден Стейт Ворріорз Денніс Шрьодер використав цікаве порівняння для дедлайну обмінів НБА, обговорюючи трейд Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 31-річного німця наводить Fox News.

"Це як сучасне рабство. У підсумку так і є, це сучасне рабство. Кожен має вирішувати, куди рухатися далі, навіть якщо на руках є контракт. Так, звісно, ми заробляємо багато грошей і можемо утримувати свої сім'ї, але в якийсь момент нам кажуть: "Завтра не приходиш на роботу, вирушаєш туди-то". Вони це вирішують. Їм потрібно трохи все це змінити. Вони обміняли навіть Луку Дончича! Він приніс їм гроші, фінал НБА минулого року. А тепер втрачає 116 мільйонів доларів, які згорають при новому контракті через зміну клубу. З цього моменту вся ця історія видається ще більш божевільною, тому що взагалі ніхто в НБА не в безпеці. Навіть Стеф Каррі, ймовірно, не може почуватися спокійно. Ох вже цей клятий бізнес", – сказав Шрьодер.

Наступного літа Лука Дончич міг підписати з Далласом супермаксимальний контракт на п'ять років та 345 мільйонів долларів. Але через обмін на Ентоні Девіса в Лос-Анджелес Лейкерс він втратив цю можливість.

Нагадаємо, що відносно нещодавно сам Шрьодер став учасником обміну. Він приєднався до "воїнів" у грудні, перейшовши з Брукліна.

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