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Лейкерс обміняли центрового Шарлотт на двох своїх гравців

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 07:47
Лейкерс обміняли центрового Шарлотт на двох своїх гравців
Марк Вільямс
Getty images

Лейкерс завершили ще один трейд цієї зими, отримавши форварда Шарлотт Марка Вільямса.

Про це повідомляє The Athletic із посиланням на Йована Буху.

В межах обміну до Горнетс відправляться Далтон Кнеха, Кем Ріддіш, незахищений вибір першого драфту 2031 року та драфт-пік 2030.

Зазначимо, що на початку зимового трансферного вікна Лос-Анджелес провели трейд лідера Далласа Дончича, який шокував увесь баскетбольний світ.

Раніше цей обмін прокоментував лідер Лейкерс Леброн Джеймс.

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