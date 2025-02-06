Лейкерс обміняли центрового Шарлотт на двох своїх гравців

Лейкерс завершили ще один трейд цієї зими, отримавши форварда Шарлотт Марка Вільямса.

Про це повідомляє The Athletic із посиланням на Йована Буху.

В межах обміну до Горнетс відправляться Далтон Кнеха, Кем Ріддіш, незахищений вибір першого драфту 2031 року та драфт-пік 2030.

BREAKING: The Lakers have acquired Mark Williams from the Hornets, team sources confirm to @jovanbuha.



Los Angeles will send Dalton Knecht, Cam Reddish, a 2031 unprotected first-round pick and a 2030 pick swap to Charlotte. pic.twitter.com/YVaHjf0V7X — The Athletic (@TheAthletic) February 6, 2025

Зазначимо, що на початку зимового трансферного вікна Лос-Анджелес провели трейд лідера Далласа Дончича, який шокував увесь баскетбольний світ.

Раніше цей обмін прокоментував лідер Лейкерс Леброн Джеймс.