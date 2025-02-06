Повернення до столиці: Лень став учасником тристороннього обміну в НБА

Центровий Сакраменто Кінгз та збірної України Олексій Лень змінив клубну прописку в результаті тристоронньої угоди.

Про це повідомляє журналіст Марк Стейн.

За інформацією джерела, 31-річний українець повернувся у Вашингтон, за який він виступав у сезоні-2020/21.

У підсумку трейду разом із Ленем Візардс отримали Маркуса Смарта, Колбі Джонса та драфт-пік першого раунду 2025 року.

Сакраменто поповнився лише Джейком ЛаРавією, а Мемфіс отримав Марвіна Беглі ІІІ, Джонні Девіса та три драфт-піки другого раунду.

The Kings are sending a 2028 second-rounder to Memphis, plus Colby Jones and Alex Len to Washington, to acquire the Grizzlies' Jake LaRavia as part of the Marcus Smart trade, league sources tell @TheSteinLine. https://t.co/CEBA2PhGLD — Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2025

У складі Вашингтона Олексій Лень зіграв 57 матчів, у 40 з яких він виходив у старті. Його середні показники за 15,8 хвилин на майданчику становили 7,1 очка, 4,4 підбирання та 1 блок-шот.

Цього сезону український бігмен взяв участь у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з усіма угодами, які відбулися в дедлайн обмінів НБА.