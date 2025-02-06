Повернення до столиці: Лень став учасником тристороннього обміну в НБА
Центровий Сакраменто Кінгз та збірної України Олексій Лень змінив клубну прописку в результаті тристоронньої угоди.
Про це повідомляє журналіст Марк Стейн.
За інформацією джерела, 31-річний українець повернувся у Вашингтон, за який він виступав у сезоні-2020/21.
У підсумку трейду разом із Ленем Візардс отримали Маркуса Смарта, Колбі Джонса та драфт-пік першого раунду 2025 року.
Сакраменто поповнився лише Джейком ЛаРавією, а Мемфіс отримав Марвіна Беглі ІІІ, Джонні Девіса та три драфт-піки другого раунду.
У складі Вашингтона Олексій Лень зіграв 57 матчів, у 40 з яких він виходив у старті. Його середні показники за 15,8 хвилин на майданчику становили 7,1 очка, 4,4 підбирання та 1 блок-шот.
Цього сезону український бігмен взяв участь у 36 іграх, у яких набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з усіма угодами, які відбулися в дедлайн обмінів НБА.