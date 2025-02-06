Сага закінчилася: Маямі відправив Батлера у Голден Стейт

Двомісячна сага імені Джиммі Батлера підійшла до свого завершення – форвард Маямі Хіт перебрався до стану Голден Стейт.

Про цей трейд повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Dennis Schroder is headed to Utah and Kyle Anderson to Toronto as part of this multi-team trade, sources said. https://t.co/JPBWVEonPh — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

За інформацією джерела, для цього переходу була організована чотиристороння угода:

Голден Стейт отримав Джиммі Батлера;

Маямі отримав Ендрю Віггінса, Пі Джея Такера, Кайла Андерсона та захищений драфт-пік першого раунду 2025 року (від ГСВ);

Детройт отримав Лінді Вотерса та Джоша Річардсона;

Юта отримала Денніса Шрьодера та драфт-пік другого раунду (2032).

Оновлено: угода з Торонто провалилася, Кайл Андерсон поки що залишається в Маямі.

Джиммі Батлер виступав у складі Маямі з 2019 року, перейшовши з Філадельфії по сайн-енд-трейду.

За 5,5 років Батлер двічі виводив організацію з Флориди до Фіналу НБА, проте вона обидва рази зазнавала невдачі.

Нагадаємо, що по ходу нинішнього сезону Маямі тричі відсторонив Батлера від тренувань та матчів команди через його бажання змінити клуб.

Через пропуск ігор 35-річний баскетболіст втратив понад 5 мільйонів доларів.

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