Суперліга повертається: Харківські Соколи проти Запоріжжя, Черкаські Мавпи прийматимуть Дніпро

Сьогодні, 3 жовтня, на баскетбольні арени українських міст повертаються матчі Суперліги, вищого дивізіону країни.

Честь відкрити новий сезон чемпіонату України випала чемпіону Вищої ліги минулої кампанії в особі Харківських Соколів. Команда Валерія Плеханова, яка повернулася до еліти українського баскетболу, зустрінеться з БК Запоріжжя, шостою командою регулярного сезону-2024/25.

Зазначимо, що у зв’язку з безпековою ситуацією Соколи проводитимуть усі домашні матчі чемпіонату у Дніпрі.

До слова про Дніпро. Чинний чемпіон Суперліги розпочне захист свого титулу у принциповому виїзному протистоянні з Черкаськими Мавпами, чинним бронзовим призером Суперліги.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

3 жовтня

15:00 Харківські Соколи – Запоріжжя

18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро

Нагадаємо, що Дніпро не зміг пройти до основного раунду Кубку Європи ФІБА. Підопічні Володимира Ковала двічі програли румунській Короні Брашов, а через найгіршу різницю очок вони не отримали путівку до наступного етапу в статусі "лакі-лузера".

Раніше стало відомо, що один із клубів української Суперліги змінив логотип та представив нову форму перед сезоном-2025/26.