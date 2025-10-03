Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Суперліга повертається: Харківські Соколи проти Запоріжжя, Черкаські Мавпи прийматимуть Дніпро

Олексій Погорелов — 3 жовтня 2025, 08:07
Суперліга повертається: Харківські Соколи проти Запоріжжя, Черкаські Мавпи прийматимуть Дніпро
ФБУ

Сьогодні, 3 жовтня, на баскетбольні арени українських міст повертаються матчі Суперліги, вищого дивізіону країни.

Честь відкрити новий сезон чемпіонату України випала чемпіону Вищої ліги минулої кампанії в особі Харківських Соколів. Команда Валерія Плеханова, яка повернулася до еліти українського баскетболу, зустрінеться з БК Запоріжжя, шостою командою регулярного сезону-2024/25.

Зазначимо, що у зв’язку з безпековою ситуацією Соколи проводитимуть усі домашні матчі чемпіонату у Дніпрі.

До слова про Дніпро. Чинний чемпіон Суперліги розпочне захист свого титулу у принциповому виїзному протистоянні з Черкаськими Мавпами, чинним бронзовим призером Суперліги.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
3 жовтня

  • 15:00 Харківські Соколи – Запоріжжя
  • 18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро

Нагадаємо, що Дніпро не зміг пройти до основного раунду Кубку Європи ФІБА. Підопічні Володимира Ковала двічі програли румунській Короні Брашов, а через найгіршу різницю очок вони не отримали путівку до наступного етапу в статусі "лакі-лузера".

Раніше стало відомо, що один із клубів української Суперліги змінив логотип та представив нову форму перед сезоном-2025/26.

баскетбол БК Дніпро БК Запоріжжя Суперліга Україна Харківські Соколи БК Черкаські Мавпи Суперліга з баскетболу

Суперліга

Київ-Баскет підписав контракт з розігруючим молодіжної збірної України
Клуб Суперліги змінив логотип та представив нову форму на сезон-2025/26
Дніпро остаточно вилетів з Кубку Європи ФІБА, не отримавши місце "лакі-лузера"
Стало відомо, в якому місті Харківські Соколи проводитимуть домашні матчі Суперліги
Визначився транслятор матчів Суперліги України сезону-2025/26

Останні новини