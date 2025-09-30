Стало відомо, в якому місті Харківські Соколи проводитимуть домашні матчі Суперліги

Новачок Суперліги сезону-2025/26 БК Харківські Соколи гратиме домашні матчі турніру на арені Дніпра.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Харківські Соколи у зв’язку з безпековою ситуацією не можуть грати вдома, у Харкові.

"На жаль, війна внесла свої корективи і у команди Харківські Соколи є труднощі з домашніми іграми. БК Дніпро надасть підтримку залізобетонному Харкову і на цей сезон надасть свою арену для домашніх матчів команди Соколи.



Бажаю всім клубам гідно пройти весь сезон, а вболівальникам отримати задоволення від гри їхніх улюблених команд!", – заявив президент Дніпра Валерій Кондратьєв.