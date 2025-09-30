Українська правда
Чемпіон Баскетбол

Стало відомо, в якому місті Харківські Соколи проводитимуть домашні матчі Суперліги

Олексій Мурзак — 30 вересня 2025, 14:17
Новачок Суперліги сезону-2025/26 БК Харківські Соколи гратиме домашні матчі турніру на арені Дніпра.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Харківські Соколи у зв’язку з безпековою ситуацією не можуть грати вдома, у Харкові.

"На жаль, війна внесла свої корективи і у команди Харківські Соколи є труднощі з домашніми іграми. БК Дніпро надасть підтримку залізобетонному Харкову і на цей сезон надасть свою арену для домашніх матчів команди Соколи.

Бажаю всім клубам гідно пройти весь сезон, а вболівальникам отримати задоволення від гри їхніх улюблених команд!", – заявив президент Дніпра Валерій Кондратьєв.

Нагадаємо, що новий сезон української Суперліги стартує вже цього тижня. Перші матчі чемпіонату проходитимуть 3 жовтня: новачок Суперліги Харківські Соколи зустрінеться з БК Запоріжжя, а Черкаські Мавпи прийматимуть чинного чемпіона Дніпро.

У сезоні-2025/26 за титул чемпіона України боротимуться десять команд: Дніпро, Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Рівне, Кривбас, Старий Луцьк, Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла, Харківські Соколи та Ніко-Баскет.

