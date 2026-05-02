Форвард Ніко-Баскета став найкращим молодим гравцем Суперліги

Форвард миколаївського Ніко-Баскета Максим Грищук був визнаний найкращим молодим гравцем Суперліги сезону-2025/26.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

20-річний баскетболіст у 26 іграх Суперліги в середньому набирав 10,3 очка, 5,4 підбирання та 0,5 передачі.

Свою нагороду Грищук отримав у Львові після вирішального матчу за "бронзу" чоловічої Вищої ліги, в якому Ніко-Баскет-2 поступився Самбору. При цьому Максим також потрапив до символічної збірної сезону Вищої ліги.

Раніше капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко був визнаний найціннішим гравцем сезону, а також було визначено склад символічної збірної Суперліги.

Напередодні Рівне зрівняло рахунок у серії з Харківськими Соколами. Вирішальний матч відбудеться 2 травня у Дніпрі.