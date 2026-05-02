БК Рівне вдруге переграв Харківських Соколів та виграв бронзові медалі Суперліги

У суботу, 2 травня, відбувся заключний, третій матч серії за "бронзу" Суперліги України з баскетболу, в якому Рівне переграло Харківських Соколів.

Зустріч завершилася з рахунком 82:74.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став американський легіонер рівненського клубу Джейлен Дюпрі, який набрав 16 очок та зробив 7 підбирань.

Водночас у складі Соколів по дабл-даблу оформили Максим Нікітін (15 очок + 10 підбирань) та Андрій Хохоник (10+13).

Зазначимо, що перший матч у серії виграли Харківські Соколи, однак у другій зустрічі Рівне змогло відновити паритет і в підсумку зробити камбек.

Суперліга України з баскетболу

Матч за 3-тє місце

3-й матч, 2 травня

Харківські Соколи – Рівне 74:82 (21:20, 21:26, 17:15, 15:21)

Рахунок в серії 1:2

Нагадаємо, чемпіоном першості став БК Дніпро, який у фінальній серії здолав Київ-Баскет.