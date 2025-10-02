Клуб Суперліги змінив логотип та представив нову форму на сезон-2025/26

Команда Суперліг Старий Луцьк-Університет презентувала новий логотип клубу та ігрову форму.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

На емблемі поєднали зображення замку, баскетбольного м’яча та щита, оновили шрифт і додали слово "Волинь".

Звичний жовтий колір ігрових джерсі став агресивно золотим. На них з’явилися візерунки, які символізують луцьку бруківку та абстрактно нагадують Лютеранську кірху.

Новий сезон для луцької команди стартує 4 жовтня –в Івано-Франківську клуб зійдеться з Прикарпаття-Говерлою.

