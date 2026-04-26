Дніпро переграв Київ-Баскет у першому матчі фінальної серії Суперліги

Олексій Мурзак — 26 квітня 2026, 16:24
У неділю, 26 квітня, відбувся перший матч фінальної серії Суперліги України з баскетболу, в якому Дніпро переграв Київ-Баскет.

Зустріч завершилася з рахунком 78:70.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник столичного клубу Єгор Сушкін, який набрав 18 очок, зробив 3 підбирання та віддав 7 передач.

Водночас найбільший вклад у перемогу чинних чемпіонів першості вніс Михайло Горобченко, в активі якого 17 очок, 3 підбирання та 5 асистів.

Серія триватиме до двох перемог.

Суперліга України з баскетболу
Фінал, перший матч, 26 квітня

Дніпро – Київ-Баскет 78:70 (25:16, 19:25, 15:15, 19:17)
Рахунок в серії 1:0

Нагадаємо, у матчі за "бронзу" Харківські Соколи виграли перший матч у БК Рівне.

