Дніпро остаточно вилетів з Кубку Європи ФІБА, не отримавши місце "лакі-лузера"
Чинний чемпіон української Суперліги БК Дніпро втратив останні шанси потрапити до основного раунду Кубку Європи ФІБА.
Про це повідомляє ФБУ.
Вчора, 1 жовтня, відбулися останні кваліфікаційні матчі турніру, за підсумком яких визначилися три команди, які, програвши у своєму протистоянні, у статусі "лакі-лузерів" пройшли до основного раунду.
Дніпро свій другий шанс не отримав: серед усіх семи команд, що вилетіли з кваліфікації, підопічні Володимира Коваля мали найгіршу різницю очок (-45). Це не дозволило українцям пройти далі.
Цей шанс випав іншим, а саме Прєвідза (Словаччина, -1), Абшерон Лайонс (Азербайджан, -1) та Башкімі (Косово, -17).
"Лакі-лузери" кваліфікаційного раунду Кубку Європи ФІБА
- Прєвідза (Словаччина) -1;
- Абшерон Лайонс (Азербайджан) -1;
- Башкімі (Косово) -17;
- Пярну (Естонія) -20;
- Балкан (Болгарія) -23;
- Віллебрук (Бельгія) -25;
- Дніпро (Україна) -45.
Нагадаємо, що Дніпро двічі поступився румунській Короні Брашов: у першому матчі українці зазнали поразки 69:83, після чого вони були розгромлені із ще більшим рахунком 64:95.
Вже завтра, 3 жовтня, Дніпро розпочне захист титулу чемпіона України матчем проти Черкаських Мавп в межах першого туру Суперліги сезону-2025/26.