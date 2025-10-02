Українська правда
Дніпро остаточно вилетів з Кубку Європи ФІБА, не отримавши місце "лакі-лузера"

Олексій Погорелов — 2 жовтня 2025, 12:05
ФБУ

Чинний чемпіон української Суперліги БК Дніпро втратив останні шанси потрапити до основного раунду Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє ФБУ.

Вчора, 1 жовтня, відбулися останні кваліфікаційні матчі турніру, за підсумком яких визначилися три команди, які, програвши у своєму протистоянні, у статусі "лакі-лузерів" пройшли до основного раунду.

Дніпро свій другий шанс не отримав: серед усіх семи команд, що вилетіли з кваліфікації, підопічні Володимира Коваля мали найгіршу різницю очок (-45). Це не дозволило українцям пройти далі.

Цей шанс випав іншим, а саме Прєвідза (Словаччина, -1), Абшерон Лайонс (Азербайджан, -1) та Башкімі (Косово, -17).

"Лакі-лузери" кваліфікаційного раунду Кубку Європи ФІБА

  1. Прєвідза (Словаччина) -1;
  2. Абшерон Лайонс (Азербайджан) -1;
  3. Башкімі (Косово) -17;
  4. Пярну (Естонія) -20;
  5. Балкан (Болгарія) -23;
  6. Віллебрук (Бельгія) -25;
  7. Дніпро (Україна) -45.

Нагадаємо, що Дніпро двічі поступився румунській Короні Брашов: у першому матчі українці зазнали поразки 69:83, після чого вони були розгромлені із ще більшим рахунком 64:95.

Вже завтра, 3 жовтня, Дніпро розпочне захист титулу чемпіона України матчем проти Черкаських Мавп в межах першого туру Суперліги сезону-2025/26.

