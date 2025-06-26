Фінікс виміняв центрового, якого Лень замінив у Лейкерс

Фінікс та Шарлотт домовилися про обмін за участі центрового Марка Вільямса.

Про це повідомляє ESPN.

Санз продовжили перебудову своєї команди, яка розпочалася з трейду Кевіна Дюранта в Х'юстон.

Згідно з джерелом, Фінікс отримав 23-річного бігмена в обмін на Васіліє Міцича, 29-й пік цьогорічного драфту НБА та драфт-пік першого раунду 2029 року. Санз мають опцію команди в контракті Міцича на 8,1 мільйона доларів, яку вони використають, щоб відправити гравця до Горнетс.

Варто зазначити, що франшиза з Арізони отримала в своє розпорядження ще одного центрового: у Фініксі опиниться Хаман Малуач, якого задрафтував Х'юстон. Але цей пік належить Санз в результаті обміну Дюранта. Ця угода буде офіційно оформлена не раніше 6 липня.

Нагадаємо, що у лютому перед дедлайном трейдів Шарлотт домовився з Лейкерс про обмін Марка Вільямса. Проте через загадкого провалений медогляд "озерники" відмовилися від баскетболіста, скасувавши угоду з Горнетс.

Пізніше місце Вільямса в Лос-Анджелесі посів український центровий Олексій Лень, який цього літа не залишиться у складі каліфорнійців, а вийде на ринок вільних агентів.