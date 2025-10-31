Оклахома знову перемогла, Мілуокі без Янніса обіграв Голден Стейт, Сан-Антоніо переміг Маямі

В ніч на сьогодні, 31 жовтня, відбулися чотири матчі регулярного сезону НБА.

Все розпочалося з протистояння двох східних команд – Орландо завітав у гості до Шарлотт, і зробив це доволі успішно – підопічні Джамала Мослі здобули впевнену перемогу 123:107.

У Вісконсині місцеві Бакс приймали Голден Стейт. Навіть за відсутності Янніса Адетокумбо "олені" обіграли "воїнів". Найкращим гравцем зустрічі став 23-річний раян Роллінс, який набрав 32+3+8.

Чинний чемпіон в особі Оклахоми продовжує успішний захист свого титулу. Тандер не мали проблем у грі з Вашингтоном, вигравши свій шостий матч з шести.

У заключному поєдинку ночі Сан-Антоніо мав намір створити історію, вперше вигравши п'ять стартових матчів сезону. Для цього "шпори" мали перемагати Маямі. У середині четвертої чверті команди обмінювалися лідерством, але ближче до кінця гри господарі майданчика відірвалися від суперника та здобули необхідний результат.

НБА – регулярний сезон

31 жовтня

Шарлотт – Орландо 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)

Мілуокі – Голден Стейт 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)

Оклахома – Вашингтон 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)

Сан-Антоніо – Маямі 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що колишній центровий низки клубів НБА Олексій Лень продовжить свою кар'єру у складі мадридського Реала.