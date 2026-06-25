Зірку Шарлотт ЛаМело Болла обміняли до Міннесоти — інсайдер

Шарлотт Горнетс обміняли зіркового захисника ЛаМело Болла та Джоша Гріна до Міннесоти в обмін на Наза Ріда та пакет виборів на драфті.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Окрім Ріда Горнетс отримають центрового Наза Ріда, незахищений пік першого раунду 2033 року, три обміни піками першого раунду (2028, 2029, 2030) та три піки другого раунду (2029, 2032, 2033).

За останні дні Шарлотт отримав пропозиції від кількох команд, зацікавлених у Боллі. Серед них — Торонто та Портленд.

Нагадаємо, Болл був обраний Шарлотт під третім номером на драфті НБА 2020 року та провів у клубі шість сезонів. Минулого сезону він у середньому набирав 20,1 очка, робив 4,8 підбирання та 7,1 передачі за 28 хвилин на майданчику.

Рід, який виступав за Міннесоту з 2019 року, у сезоні-2025/26 у середньому набирав 13,4 очка та робив 6,3 підбирання за 26 хвилин на майданчику.

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