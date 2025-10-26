Перемога Денвера із черговим трипл-даблом Йокича, Ембіід допоміг Філадельфії обіграти Шарлотт в НБА

У ніч на сьогодні, 26 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли п'ять матчів.

Ця ігрова ніч розпочалася з поєдинку між Орландо та Чикаго. Дабл-дабл Паоло Банкеро у вигляді 24 очок та 10 підбирань не врятував Меджик від домашньої поразки "бикам" 98:110.

Атланта спробувала завдати Оклахомі першої поразки в новому сезоні. Першу половину матчу підопічні Квіна Снайдера ще трималися, але провал у третій чверті призвів до того, що чинний чемпіон здобув свою третю перемогу.

Цікава дуель відбулася у Місті братської любові між Філадельфією та Шарлотт. Головна зірка 76-х Джоел Ембіід продовжує грати на обмежених хвилинах (а саме 20), що не завадило йому набрати 20+2+4+2 перехоплення, а його команді – виграти із рахунком 125:121.

Практично не було боротьби у зустрічі між Денвером та Фініксом, у якому Нікола Йокич вдруге у сезоні оформив трипл-дабл 14+14+15. Як би не старався Девін Букер, але Санз не були опонентом для Наггетс цього дня (111:133).

В останньому матчі зійшлися команди з великими кадровими втратами – Мемфіс приймав Індіану. Головною зіркою гри став новачок Гріззліс Седрік Ковард. На рахунку 11-го піку драфту 2025 року 27 очок, 6 підбирань та 4 передачі, які принесли його команді перемогу 128:103.

НБА – регулярний сезон

26 жовтня

Орландо – Чикаго 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27)

Атланта – Оклахома 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18)

Філадельфія – Шарлотт 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25)

Денвер – Фінікс 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28)

Мемфіс – Індіана 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:19)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

