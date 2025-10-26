Перемога Денвера із черговим трипл-даблом Йокича, Ембіід допоміг Філадельфії обіграти Шарлотт в НБА
У ніч на сьогодні, 26 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли п'ять матчів.
Ця ігрова ніч розпочалася з поєдинку між Орландо та Чикаго. Дабл-дабл Паоло Банкеро у вигляді 24 очок та 10 підбирань не врятував Меджик від домашньої поразки "бикам" 98:110.
Атланта спробувала завдати Оклахомі першої поразки в новому сезоні. Першу половину матчу підопічні Квіна Снайдера ще трималися, але провал у третій чверті призвів до того, що чинний чемпіон здобув свою третю перемогу.
Цікава дуель відбулася у Місті братської любові між Філадельфією та Шарлотт. Головна зірка 76-х Джоел Ембіід продовжує грати на обмежених хвилинах (а саме 20), що не завадило йому набрати 20+2+4+2 перехоплення, а його команді – виграти із рахунком 125:121.
Практично не було боротьби у зустрічі між Денвером та Фініксом, у якому Нікола Йокич вдруге у сезоні оформив трипл-дабл 14+14+15. Як би не старався Девін Букер, але Санз не були опонентом для Наггетс цього дня (111:133).
В останньому матчі зійшлися команди з великими кадровими втратами – Мемфіс приймав Індіану. Головною зіркою гри став новачок Гріззліс Седрік Ковард. На рахунку 11-го піку драфту 2025 року 27 очок, 6 підбирань та 4 передачі, які принесли його команді перемогу 128:103.
НБА – регулярний сезон
26 жовтня
Орландо – Чикаго 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27)
Атланта – Оклахома 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18)
Філадельфія – Шарлотт 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25)
Денвер – Фінікс 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28)
Мемфіс – Індіана 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:19)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
