Олексій Лень – гравець Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс оголосили про підписання контракту з центровим збірної України Олексієм Ленем.

Про цю угоду каліфорнійська організація повідомила на сайті НБА.

Деталі контракту між сторонами залишаються невідомими. Згідно з джерелом, для того, щоб оформити цю угоду, Лейкерс відрахували травмованого бігмена Крістіана Вуда.

Нагадаємо, що в результаті обміну в дедлайн трейдів Лень залишив Сакраменто та повернувся до Вашингтона. Але столичний клуб не планував лишати в себе 31-річного українця.

Спочатку повідомлялося, що Олексій підпише контракт з Індіаною. Але скасування обміну Марка Вільямса з Шарлотт змусило "озерників" перехопити українського баскетболіста.

Олексій Лень був обраний під загальним п'ятим піком на драфті НБА 2013 року командою Фінікс Санз. Окрім вищезгаданих організацій, у його кар'єрі також були періоди в Атланті, Торонто, та Вашингтоні. Лейкерс стане шостим клубом для гравця, який проводить свій 12-й сезон в найкращій лізі світу.

Цього сезону Лень провів 36 матчів, у яких він за 7,2 хвилини на паркеті набирав у середньому 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,5 блок-шота.

Раніше стало відомо, що Шарлотт Горнетс планують судитися з Лос-Анджелес Лейкерс через скасування обміну Марка Вільямса.