Клуб НБА виведе з обігу ігровий номер найнижчого баскетболіста в історії ліги
Шарлотт вирішив вивести з обігу перший номер, під яким виступав колишній захисник команди Маггсі Богз.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Урочиста церемонія відбудеться 11 лютого 2027 року. Це станеться в перерві домашнього поєдинку регулярного чемпіонату проти Мілвокі.
61-річний американець стане третім гравцем в історії "Горнетс", чий номер виведуть з обігу. Раніше Шарлотт так вшановував Боббі Філлса (13) і Делла Каррі (30).
Зазначимо, що Богз залишається найнижчим баскетболістом в історії НБА. Його зріст становить 160 сантиметрів.
За клуб він провів десять сезонів (1988-1998), зігравши 632 матчі. У них захисник у середньому набирав по 8,8 очок і результативних передач, а також робив 1,7 перехоплення.
На момент відходу з Шарлотт Богзу належали клубні рекорди за загальною кількістю передач (5557) і перехоплень (1067). Він завершив ігрову кар'єру у 2001 році.
Нагадаємо, що минулого року Бруклін провів ідентичну церемонію. Нетс вивели з обігу номер Вінса Картера.