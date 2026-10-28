Клуб НБА виведе з обігу ігровий номер найнижчого баскетболіста в історії ліги

Шарлотт вирішив вивести з обігу перший номер, під яким виступав колишній захисник команди Маггсі Богз.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Урочиста церемонія відбудеться 11 лютого 2027 року. Це станеться в перерві домашнього поєдинку регулярного чемпіонату проти Мілвокі.

61-річний американець стане третім гравцем в історії "Горнетс", чий номер виведуть з обігу. Раніше Шарлотт так вшановував Боббі Філлса (13) і Делла Каррі (30).

Зазначимо, що Богз залишається найнижчим баскетболістом в історії НБА. Його зріст становить 160 сантиметрів.

За клуб він провів десять сезонів (1988-1998), зігравши 632 матчі. У них захисник у середньому набирав по 8,8 очок і результативних передач, а також робив 1,7 перехоплення.

На момент відходу з Шарлотт Богзу належали клубні рекорди за загальною кількістю передач (5557) і перехоплень (1067). Він завершив ігрову кар'єру у 2001 році.

on february 11th, we will honor the one & only muggsy bogues. 🐝 press release: https://t.co/gq6cYbwKM9 | @MuggsyBogues https://t.co/jJ8zkefsWq — Charlotte Hornets (@hornets) October 27, 2026

Нагадаємо, що минулого року Бруклін провів ідентичну церемонію. Нетс вивели з обігу номер Вінса Картера.