Обмін між Лейкерс та Шарлотт скасований – Лос-Анджелес залишився без центрового
Центровий Марк Вільямс не зможе дебютувати за Лейкерс, оскільки його обмін з Шарлотт був скасований.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
6 лютого відбувся трейд між "озерниками" та "шершнями", за умовами якого Вільямс приєднався до команди ЛеБрона Джеймса та Луки Дончича.
Проте 23-річний баскетболіст провалив медогляд в Лос-Анджелесі. За словами джерел, медогляд виявив численні проблеми, через які команда вирішила скасувати угоду. Повідомляється, що це не пов'язаною зі спиною гравця.
Саме проблеми зі здоров'ям були головним сумнівом у цьому обміні. За неповні три сезони в НБА Вільямс у свої 23 роки зіграв лише у 85 з 212 можливих матчів. На момент узгодження трейду ЛАЛ були впевнені у кондиціях баскетболіста.
Оскільки дедлайн обмінів минув, команди не можуть змінити умови угоди (з врахуванням нової інформації, яку Лейкерс дізналися під час медогляду).
Таким чином, "пурпурово-золоті" залишилися без центрового, якого вони шукали після шокуючого обміну Ентоні Девіса та Луки Дончича.