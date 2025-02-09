Обмін між Лейкерс та Шарлотт скасований – Лос-Анджелес залишився без центрового

Центровий Марк Вільямс не зможе дебютувати за Лейкерс, оскільки його обмін з Шарлотт був скасований.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

6 лютого відбувся трейд між "озерниками" та "шершнями", за умовами якого Вільямс приєднався до команди ЛеБрона Джеймса та Луки Дончича.

Проте 23-річний баскетболіст провалив медогляд в Лос-Анджелесі. За словами джерел, медогляд виявив численні проблеми, через які команда вирішила скасувати угоду. Повідомляється, що це не пов'язаною зі спиною гравця.

Mark Williams' physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

.@ShamsCharania has the latest on the rescinded trade between the Lakers and the Hornets ✍️ pic.twitter.com/ggenh7smne — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 9, 2025

Саме проблеми зі здоров'ям були головним сумнівом у цьому обміні. За неповні три сезони в НБА Вільямс у свої 23 роки зіграв лише у 85 з 212 можливих матчів. На момент узгодження трейду ЛАЛ були впевнені у кондиціях баскетболіста.

Оскільки дедлайн обмінів минув, команди не можуть змінити умови угоди (з врахуванням нової інформації, яку Лейкерс дізналися під час медогляду).

Таким чином, "пурпурово-золоті" залишилися без центрового, якого вони шукали після шокуючого обміну Ентоні Девіса та Луки Дончича.