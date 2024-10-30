Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ред Булл готові викупити контракт Колапінто у Вільямс

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 12:36
Ред Булл готові викупити контракт Колапінто у Вільямс
Франко Колапінто
Getty images

Австрійська команда Формули-1 Ред Булл готова викупити контракт аргентинського гонщика Франко Колапінто у Вільямс.

Про це повідомляє Elcomercial з посиланням на журналіста Джека Плооя.

За інформацією джерела, "червоні бики" прагнуть мати у команді перспективного аргентинця, який з моменту свого приходу в Формулу-1 показує хороші результати на боліді Вільямс.

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер нещодавно похвалив результати 21-річного гонщика, підкресливши його продуктивність.

Читайте також :
Перес може залишити Ред Булл після Гран-прі Бразилії – джерело

Сам Колапінто заперечує будь-які зміни у Формулі-1 і стверджує, що не має підтвердженого місця на наступний рік. Раніше керівник Вільямс Джеймс Воулз заявив, що допоможе своєму підопічному залишитися у "королівських перегонах".

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив цю інформацію. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.

Горнер Формула 1 Ред Булл Франко Колапінто

Франко Колапінто

Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики
Директор Вільямс натякає на можливе продовження кар'єри Колапінто у Формулі-1
Колапінто: Я хочу залишитися у Вільямс
Перес вірить, що гонщик з українським корінням отримає місце у команді Формули-1
Колапінто розповів про успішні результати у своїх дебютних Гран-прі Формули-1

Останні новини