Ред Булл готові викупити контракт Колапінто у Вільямс

Австрійська команда Формули-1 Ред Булл готова викупити контракт аргентинського гонщика Франко Колапінто у Вільямс.

Про це повідомляє Elcomercial з посиланням на журналіста Джека Плооя.

За інформацією джерела, "червоні бики" прагнуть мати у команді перспективного аргентинця, який з моменту свого приходу в Формулу-1 показує хороші результати на боліді Вільямс.

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер нещодавно похвалив результати 21-річного гонщика, підкресливши його продуктивність.

Сам Колапінто заперечує будь-які зміни у Формулі-1 і стверджує, що не має підтвердженого місця на наступний рік. Раніше керівник Вільямс Джеймс Воулз заявив, що допоможе своєму підопічному залишитися у "королівських перегонах".

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив цю інформацію. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.