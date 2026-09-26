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Колапінто покарали втратою п'яти позицій на старті наступного Гран-прі через аварію з Гаслі та Норрісом

Микола Літвінов — 26 вересня 2026, 19:14
Колапінто покарали втратою п'яти позицій на старті наступного Гран-прі через аварію з Гаслі та Норрісом
Франко Колапінто
Getty Images

Аргентинського пілота Альпін Франко Колапінто було покарано втратою п'яти позицій на старті наступного етапу Формули-1, оскільки було доведено його провину в аварії за участю його партнера по команді П'єра Гаслі та представника Макларен Ландо Норріса, яка сталася під час Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє пресслужба ФІА.

Під час рестарту гонки після першої перерви Колапінто не зумів вчасно загальмувати, й внаслідок цього спричинилася аварія. Спочатку аргентинець врізався в болід Гаслі, а вже його відкинуло в бік Норріса. За підсумками цього інциденту пілоти були змушені завершити змагання достроково.

На підставі досліджень відеозаписів було доведено, що Колапінто повністю або переважно винен у цьому зіткненні.

Зауважимо, що Норріс розніс дії аргентинського гонщика, зазначивши, що за таке пілотів потрібно дискваліфікувати.

Додамо, що наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. Через воєнні події на Близькому сході Гран-прі Бахрейну прийматиме трек у Малайзії.  Гонка традиційно відбудеться в неділю, 4 жовтня.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.

Гран-прі Азербайджану Гран-прі Бахрейну Франко Колапінто

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