Колапінто покарали втратою п'яти позицій на старті наступного Гран-прі через аварію з Гаслі та Норрісом

Аргентинського пілота Альпін Франко Колапінто було покарано втратою п'яти позицій на старті наступного етапу Формули-1, оскільки було доведено його провину в аварії за участю його партнера по команді П'єра Гаслі та представника Макларен Ландо Норріса, яка сталася під час Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє пресслужба ФІА.

Під час рестарту гонки після першої перерви Колапінто не зумів вчасно загальмувати, й внаслідок цього спричинилася аварія. Спочатку аргентинець врізався в болід Гаслі, а вже його відкинуло в бік Норріса. За підсумками цього інциденту пілоти були змушені завершити змагання достроково.

Absolute chaos at the restart 😵 #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/o4Q5MdHLnc — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

На підставі досліджень відеозаписів було доведено, що Колапінто повністю або переважно винен у цьому зіткненні.

Зауважимо, що Норріс розніс дії аргентинського гонщика, зазначивши, що за таке пілотів потрібно дискваліфікувати.

Додамо, що наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. Через воєнні події на Близькому сході Гран-прі Бахрейну прийматиме трек у Малайзії. Гонка традиційно відбудеться в неділю, 4 жовтня.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.