Майбутній напарник Сайнса: Вільямс підписали аргентинського пілота Формули 2

Команда Формули 1 Вільямс підписала аргентинського пілота Формули 2 Франко Колапінто.

Про це повідомляє пресслужба.

Франко є пілотом академії Вільямс, він замінить Логана Сарджента до кінця поточного сезону, починаючи з Гран-прі Італії в Монці, яке відбудеться 1 вересня. Його напарником залишиться Алекс Албон.

Зазначимо, що чутки про заміну Сарджента поширювались вже давно. Пік активності припав на 24 серпня 2024 року, після аварії американця на третій практиці перед гонкою у Зандворті.

Тоді також з'являлась інформація, що на місце Логана претендує син легендарного гонщика Міхаеля Шумахера — Мік Шумахер. Серед претендентів фігурував пілот академії Ред Булл Ліам Лоусон.

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season. — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 27, 2024

Раніше директор Вільямс Джеймс Воулз заявив, що не хоче, щоб Логан покидав команду до кінця поточного сезону Формули 1. Зазначимо, що після 15 етапів Сарджент залишався одним із трьох пілотів без жодного очка у цьому сезоні, на рівні з пілотами Заубер Вальттері Боттасом та Чжоу Гуаньюй.

Найкращим результатом американця у цьому сезоні була 11 позиція на Гран-прі Великої Британії. Ситуація з його перебуванням у команді погіршилась після того, як Вільямс оголосили про перехід пілота Фераррі Карлоса Сайнса.

Додамо, що за Вільямс у Формулі 4 має дебютувати українець Олександр Бондарев, який раніше прокоментував вибір команди.