Директор Вільямс натякає на можливе продовження кар'єри Колапінто у Формулі-1

Директор Вільямс Джеймс Воулз заявив, що він допоможе аргентинському дебютанту команди Франко Колапінто залишитися за кермом боліда Формули-1.

Його слова передає Racingnews365.

"Безумовно, не виключено, що якась команда забере Франко до себе. Насправді це залежить від однієї або двох інших команд. Я не хочу забігати наперед, але з мого погляду, він безумовно заслужив своє місце на решітці протягом кількох гонок. Він ще не закінчив рости. Він буде ставати все швидшим і швидшим, і я думаю, що інші команди на решітці це знають. Навіть якщо він відбиратиме у нас очки, він професійний гонщик і його місце у Формулі-1. Ми йому допоможемо. Все дуже просто", – сказав Воулз.

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив цю інформацію. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.

На Гран-прі Італії 21-річний гонщик фінішував 12, на Гран-прі Баку 8, на Гран-прі Сінгапуру – 11, а під час Гран-прі США пробився з 15 місця на 10. В особистому заліку пілотів він посідає 19 місце.