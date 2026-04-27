Цунода може повернутися у Формулу-1 – Motorsport

Володимир Слюсарь — 27 квітня 2026, 21:10
Майбутнє пілотів Франко Колапінто та Естебана Окона у Формулі-1 залишається невизначеним, що створює передумови для формування непередбачуваного ринку трансферів у поточному сезоні.

Про це повідомляє Motorsport.

За даними джерела, можливий вихід кількох чинних гонщиків з пелотону спровокує "ефект доміно", який відкриє нові перспективи навіть для досвідчених представників паддоку. Також наразі спостерігається дефіцит молодих талантів за межами чемпіонату, які були б повністю готові до переходу в найвищу категорію автоперегонів.

Серед претендентів на повернення до активних виступів високі шанси має Юкі Цунода. Водночас у колі потенційних новачків виокремлюють лише двох гонщиків, здатних на кар'єрний стрибок. Рафаель Камара з Ferrari Driver Academy може стати затребуваним активом на ринку, якщо збереже позитивну динаміку виступів у Формулі-2. Леонардо Форнаролі, окрім титулу в минулому сезоні, має перевагу завдяки участі в програмі тестів TPC, яку він наразі проходить у складі колективу Макларен.

Інші ж імена, які були б здатні привернути увагу керівників команд Формули-1, наразі не фігурують. Проте варто враховувати, що сезон Формули-2 лише розпочався після скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії. Таким чином, у пілотів залишається достатньо можливостей проявити себе протягом року та вплинути на подальший розвиток подій на ринку пілотів.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен неодноразово говорить про завершення кар'єри після сезону-2026.

