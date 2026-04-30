Колапінто незадоволений реакцією Бермана на аварію на Гран-прі Японії

Аргентинський пілот Формули-1 Франко Колапінто незадоволений реакцією Олівера Бермана на аварію під час Гран-прі Японії.

Про це повідомляє Motorsport.

Аварія сталася на трасі Сузука, коли болід Колапінто втратив швидкість через нестачу енергії, що призвело до різниці в швидкості до 45 км/год із машиною Бермана. Пілот Хаас був змушений виїхати на траву, після чого втратив контроль і врізався в бар'єр із перевантаженням близько 50G.

Після гонки аргентинець заявив:

"Найважливіше, що з ним усе гаразд. Після гонки я одразу написав йому повідомлення. Він не відповів і не говорив зі мною. Я не рухався агресивно в той момент чи в тому повороті, що могло спричинити інцидент".

Цю позицію підтримав керівник Хаас Аяо Комацу, а FIA після розгляду інциденту не застосувала штрафних санкцій.

Натомість Берман висловив іншу думку, заявивши, що суперник змістився для захисту позиції:

"Колапінто змістився переді мною, щоб захистити позицію. За такої різниці швидкостей він не залишив мені достатньо місця".

Колапінто підкреслив, що він не задоволений коментарями британця. Уже під час етапу в Маямі він зазначив, що не бачив повідомлення від суперника:

"Це прикрий інцидент, але я не з тих, хто тримає образи".

Нагадаємо, що через цей інцидент FIA змінила правила протягом "весняної перерви".