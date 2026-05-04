Гамільтон показав супернику середній палець під час обгону на Гран-прі Маямі
Льюїс Гамільтон
Феррарі
Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон був незадоволений стартом Гран-прі Маямі. В 11-му повороті британець отримав пошкодження боліда після зіткнення з Франко Колапінто з Альпін.
У момент обгону аргентинця Льюїc показав супернику середній палець.
"Я точно втратив щось з машини, впевнений – з лівого боку. Це буде довга гонка. Серйозний брак притискної сили. Відчуття досить погані. Вибачте за пошкодження. Колапінто витіснив мене назовні – чи хто це був", – заявив Гамільтон.
Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Маямі здобув пілот Мерседес Кімі Антонеллі, який увійшов до трійці гонщиків, які мали перші три перемоги поспіль.