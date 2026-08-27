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Альпін продовжила контракт із Колапінто

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 14:30
Альпін продовжила контракт із Колапінто
Франко Колапінто
x.com/F1

Аргентинський пілот Формули-1 Франко Колапінто продовжив контракт із командою Альпін.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розрахований ще на один рік – на сезон 2027 року. Таким чином, Колапінто залишиться напарником П'єра Гаслі. Певний час Альпін розглядав підписання на місце аргентинця легендарного Фернандо Алонсо, який вже виступав за команду в 2021 році.

Колапінто дебютував у Формулі-1 у 2024 році в складі Вільямс, з 2025 року виступає за Альпін. У поточному сезоні 23-річний аргентинець наразі посідає 12 місце в загальному заліку чемпіонату з 19 очками в активі.

Напередодні повідомлялося про те, що відкриття нового сезону Формули-1 можуть перенести в Китай через ситуацію на Близькому Сході.

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