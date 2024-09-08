Аргентинський дебютант Формули-1 підтвердив українське коріння

Аргентинський пілот команди Формули-1 Вільямс Франко Колапінто підтвердив, що має українське коріння.

Спочатку інформацію про те, що його пращури вихідці з України повідомила Асоціація українців з міста Росаріо у себе на сторінці в Instagram. Гонщик у коментарях підтвердив це.

У соцмережі "Х" (Twitter) він написав: "Тримайся, Україно".

Aguante ucrania y boca 💙💛🇺🇦 https://t.co/jQhlkmOkLv — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 7, 2024

Колапінто народився 27 травня 2003 року у Буенос-Айресі у сім'ї Анібаля Колапінто та Андреа Трофимчук. Відомо, що родичі по материній лінії пересилилися до Аргентини у 1938 році за польськими документами. Вони проживали на Волині.

Нагадаємо, керівництво Вільямс підписало 21-річного Колапінто з нідерландської команди Формули 2 МП Мотоспорт. Він замінив Логана Сарджента. Франко довгий час був пілотом у академії Вільямс.

Колапінто дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Італії. У кваліфікації він став 18, а у самій гонці фінішував на 12 позиції.

Пілоти з України ще ніколи не були представлені у Формулі-1. Для Аргентини це теж успіх, адже востаннє гонщик із цієї країни у Ф-1 виступав ще в сезоні-2001 — Гастон Маццакане стартував на чотирьох Гран-прі за команду Прост.

Додамо, що за Вільямс у Формулі-4 має дебютувати українець Олександр Бондарев, який раніше прокоментував вибір команди.