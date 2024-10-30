Перес може залишити Ред Булл після Гран-прі Бразилії – джерело

Мексиканський пілот Формули-1 Ред Булл Серхіо Перес може покинути команду після Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє GPblog.

За інформацією джерела, Ред Булл обдумують рішення звільнити свого пілота після серії невтішних виступів, яка триває досить довго. Після Гран-прі Бразилії буде тритижнева павза до Гран-прі Лас-Вегаса, яка залишить достатньо часу для призначення нового гонщика "червоних биків".

Крістіан Горнер раніше вже натякнув, що в якийсь момент доведеться прийняти складне рішення щодо Переса. Джерело зазначає, що Ліам Лоусон виглядає найбільш логічним кандидатом на заміну мексиканця. Резервний пілот Ісак Хаджар, своєю чергою, може отримати місце в РБ.

Драматизму ситуації додає нещодавній допис батька Переса, Антоніо Переса Гарібая, який опублікував повідомлення, в якому разом зі старою фотографією свого сина детально розповідає про його кар'єру.

Перес-старший розповідає про перший Гран-прі Серхіо у 2011 році в Австралії та "його останню гонку на Гран-прі Мексики 2024 року". За словами Ред Булл, допис не має нічого спільного з майбутнім Переса в команді.

За 4 етапи до завершення сезону Формули-1 Перес має 14 гонок без подіумів. Востаннє він був у трійці найкращих на Гран-прі Китаю, де фінішував третім після Ферстаппена та Норріса.

На своєму домашньому Гран-прі в Мексиці Перес спочатку отримав штраф за фальстарт, пізніше провів доволі невдало боротьбу з Лоусоном, а наприкінці гонки не зміг забрати швидке коло, поступившись Шарлю Леклеру.