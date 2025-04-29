Президент ФІА "дав задню", збираючись переглянути покарання гонщиків за лайки
Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм натякнув на те, що він погодився переглянути питання щодо покарання гонщиків за лайки під час гонок.
Про це він повідомив, опублікувавши пост в Instagram.
У січні цього року Федерація опублікувала оновлений Спортивний кодекс, в якому були прописані суворіші санкції проти пілотів різних автоспортивних серій, які використовують нецензурну лексику та інші дії.
Перший прецедент стався в WRC, де був покараний пілот Hyundai Адрієн Фурмо. Після цього гонщики чемпіонату світу з ралі закликали президента ФІА вирішити питання зі штрафами за мати.
Останнім прикладом став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який відмовився давати коментар про Гран-прі Саудівської Аравії через ймовірність отримати штраф.
Сукупність всіх факторів призвела до того, що президент ФІА збирається покращити ситуацію навколо Спортивного кодексу.
"Після конструктивних відгуків гонщиків з семи серій під егідою ФІА я розглядаю можливість внесення змін до Додатку B.
Як колишній ралійний гонщик, я краще за інших розумію вимоги, з якими вони стикаються. Додаток B є ключовою частиною Міжнародного спортивного кодексу і відіграє центральну роль у забезпеченні доступності спорту для всієї нашої спортивної сім'ї.
Люди створюють правила, і люди можуть їх вдосконалювати. Цей принцип постійного вдосконалення – це те, у що я завжди вірив, і що лежить в основі всього, що ми робимо в ФІА", – написав Сулаєм.
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