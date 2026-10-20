ФІА скасує скорочення дистанції гонок Формули-1 у 2028 році

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) ухвалила рішення, що зміни щодо скорочення дистанції перегонів Формули-1 діятимуть лише протягом одного сезону.

Про це повідомляє RacingNews365.

Як зазначається, у сезоні-2027 дистанцію гонок буде зменшено зі звичних 305 до 290 кілометрів як тимчасовий захід для впровадження нових правил щодо силових агрегатів.

Винятком залишиться Гран-прі Монако (260 км). Однак уже з 2028 року це нововведення скасують, і Формула-1 повернеться до класичного кілометражу. Такі кроки пов'язані зі зміною балансу потужності між двигуном внутрішнього згоряння та електромотором через критику поточного регламенту.

Збільшення ролі двигуна внутрішнього згоряння має дозволити болідам спалювати більше пального під час змагань. Інакше, аби проїхати звичні 305 км із новими двигунами, командам довелося б одразу встановлювати більші паливні баки, що вимагало б негайних та дорогих змін у конструкції шасі.

Скорочення дистанції до 290 км у 2027 році дозволить уникнути цих ускладнень та дасть додатковий час на підготовку болідів до збільшених витрат пального у 2028-му.

Нагадаємо, у червні цього року стало відомо, що ФІА розглядала можливість повернення дозаправки під час Гран-прі у 2031 році.