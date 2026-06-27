ФІА розглядає можливість повернення дозаправки під час Гран-прі у 2031 році

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) розглядає можливість повернення дозаправок під час гонок у межах обговорення нового регламенту двигунів на 2031 рік.

Про це повідомляє Motorsport Italia.

Ця пропозиція була висунута в контексті розмов про зменшення ваги та розмірів болидів. Повернення заправок дозволить зменшити ємність паливних баків та полегшити машини на понад 50 кілограмів під час старту Гран-прі.

Сама ідея реінтродукції паливного обладнання наразі є складною через суперечність із політикою зменшення кількості вантажів та програмою екологічної стійкості, через яку наприкінці 2009 року дозаправки скасували.

Нагадаємо, що ФІА, FOM, команди та виробники силових агрегатів погодили пакет змін до регламентів Формули-1 на 2027 та 2028 роки.

Водночас у межах програми ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації) ФІА визнала двигун Ред Булл найкращим, проте перегляне результати рейтингу після запиту від австрійської команди.