Цього точно не буде, – Алонсо назвав терміни завершення кар'єри в Формулі-1

Пілот Астон Мартіна Фернандо Алонсо розповів, коли варто очікувати на завершення його кар'єри в Формулі-1.

Слова дворазового чемпіона світу наводить RacingNews365.

Чинна угода гонщика з командою розрахована до кінця 2026 року. Нандо хоче побачити, що з себе представлятиме болід британського колектива за нового регламенту. Але він точно не збирається виступати у 50-річному віці.

"Я не бачу себе в гонках, коли мені буде 50. Ми тримаємо цю можливість відкритою. Я точно хотів виступати в цьому році і в наступному через зміну регламенту. Я хочу випробувати правила 2026 року і прихід Хонди в команду. Потім відбулася несподіванка, коли до нас приєднався Едріан Ньюї. Були речі, які приваблювали мене минулого року, коли ми сиділи та вели переговори про контракт. Але я не знаю, що буде після 2026 року", – сказав Алонсо.

Гонщик заявив, що він готовий розглядати варіант з підписанням однорічних контрактів, щоб не підводити команду.

"Я буду йти сезон за сезоном. Побачу, як я почуватимусь, наскільки я буду мотивованим. Зараз я дуже мотивований, але я не можу гарантувати цього протягом наступних трьох-чотирьох років і ставити під загрозу команду. Тому ми вирішили працювати до кінця 2026 року, а потім побачимо".

При цьому 43-річний іспанець зізнався, що готовий залишитися в команді навіть не в якості бойового пілота.

"Я думаю, у мене неймовірні стосунки з Лоуренсом (Строллом, власником команди) і з Ленсом (Строллом, напарником). Ми можемо сісти і чесно поговорити між собою і перевірити, що краще для команди. Я завжди буду в змозі допомогти їй з усім, що їй потрібно. Якщо це буде за кермом, я продовжу контракт, якщо вони захочуть мене там бачити і я буду відчувати себе вмотивованим. Якщо це буде інша роль, або я не відчуватиму себе достатньо швидким, я буду першим, хто підніме руку".

Після п'яти стартових етапів сезону Формули-1 Фернандо Алонсо є одним з чотирьох гонщиків, які не набрали жодного очка.

Раніше Фернандо Алонсо заявив, що цього року Астон Мартіну буде дуже складно заробляти очки.