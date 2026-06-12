ФІА перегляне розподіл ADUO після запиту Ред Булл
Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) перегляне результати свого рейтингу ADUO після запиту від команди Ред Булл.
Про це повідомляє The Race.
Аналіз FIA визнав двигун Ред Булл найкращим у сезоні, через що команда втратила право на оновлення в межах механізму наздоганяння ADUO, тоді як Мерседес опинився позаду більш ніж на 2%, а інші виробники, включаючи Феррарі – більш ніж на 4%.
Австрійський колектив запросив роз'яснення причин, чому її двигун став еталоном для інших команд. Як спростування вони наводили власний аналіз, який показував відставання від Мерседес, а керівник команди Лоран Мекіс раніше оцінював це відставання у три десятих секунди.
Після цього ФІА погодилася повторно перевірити свої дані з перших п'яти гонок сезону, включаючи оцінку показників датчиків потужності на кожному боліді.
Зазначимо, що ADUO (Additional Development and Update Opportunities) — це нова система, запроваджена ФІА для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.
Нагадаємо, що ФІА, FOM, команди та виробники силових агрегатів погодили пакет змін до регламентів Формули-1 на 2027 та 2028 роки.