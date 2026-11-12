ФІА дозволила своїм співробітникам не їхати у Катар та Абу-Дабі на Гран-прі – ЗМІ

ФІА дозволила своїм співробітникам не їхати на майбутні Гран-прі на Близькому Сході, якщо вони хвилюються за свою безпеку.

Про це повідомили у GPblog.

Федерація наслідувала приклад Феррарі та Мерседес, які дозволити своїм співробітникам не відвідувати Гран-прі Катару та Абу-Дабі, якщо вони не впевнені у власній безпеці.

Таким чином, співробітників ФІА на майбутніх змаганнях або замінять їхні колеги, або федерація вирушатиме на заїзди у неповному складі.

Тото Вольфф, коментуючи подібний дозвіл всередині команди заявив, що рішення колег не їхати в ці країни, якщо вони будуть, не зіпсує із ними стосунків.

Нагадаємо, що цього сезону два етапу Гран-прі Формули-1 зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.

Гран-прі Катару заплановано на 27-29 листопада, а гонки в Абу-Дабі – 4-6 грудня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Раллі Дакар-2027 скасували через ризик військової ескалації.

Формула-1, своєю чергою, не планує змінювати графік завершальних етапів чемпіонату.